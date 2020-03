Integrationsgipfel im Kanzleramt

Berlin (dpa) - Nach den rechtsextremen und rassistischen Anschlägen der vergangenen Monate hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen friedlicheren gesellschaftlichen Diskurs angemahnt. «Es beginnt weit vor der Anwendung von Gewalt, dass wir aufmerksam sein müssen», sagte Merkel am Montag bei der Eröffnung des 11. Integrationsgipfels im Kanzleramt.

Sie erinnerte an die Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt sowie islamfeindlichen Hasses und betonte, dass die Mitglieder der Bundesregierung «sehr bedrückt sind, dass es bisher nicht gelungen ist, diese Taten zu stoppen.» Jeder Mensch müsse sich in Deutschland sicher und in seiner Würde akzeptiert fühlen können.

Vor Beginn der Veranstaltung hatten Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Vertretern von Migrantenverbänden über den rassistischen Anschlag in Hanau gesprochen. In der hessischen Stadt hatte ein 43-jähriger Deutscher am 19. Februar neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er tötete auch seine Mutter und sich selbst.

Bei dem Gipfel sollte es auch darum gehen, wie die Demokratie gegen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und andere Formen von Menschenfeindlichkeit verteidigt werden kann.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte schon am Samstag die Einrichtung einer unabhängigen Expertengruppe gegen Islamfeindlichkeit angekündigt. «Hassprävention und Förderung der Demokratie werden jetzt im Bundesinnenministerium weiter gestärkt.» Damit reagierte er vor dem Migrationsgipfel auf eine Forderung der Integrationsbeauftragten Annette Widmann-Mauz.

Die Arbeit des «Unabhängigen Expertenkreises Islamfeindlichkeit» sei auf mehrere Jahre angelegt. «Er soll aktuelle und sich wandelnde Erscheinungsformen von Muslim- und Islamfeindlichkeit eingehend analysieren», sagte Seehofer. Außerdem sollen Schnittmengen mit antisemitischen Haltungen untersucht werden. Dies solle in einem Bericht münden, der Empfehlungen für den Kampf gegen antimuslimischen Hass und islamfeindliche Ausgrenzung gebe.

Die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz hatte als übergeordnetes Thema für den Gipfel diesmal die Phase vor der Zuwanderung als Schwerpunkt gewählt, unter dem Motto «Erwartungen steuern - Orientierung geben». Es soll insbesondere darum gehen, wie Einwanderer bereits im Herkunftsland auf Deutschland vorbereitet werden können.

Interessenvertretungen von Migranten wollten beim Integrationsgipfel ferner über Rassismus in den deutschen Sicherheitsbehörden sprechen. «Rechte Gewalt ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Rassismusproblems», sagte die Geschäftsführerin des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates (BZI), Deniz Nergiz, der Deutschen Presse-Agentur. Er beklagte «strukturell verankerte Vorurteile, diskriminierende Alltagsroutine sowie rassistische Denkmuster» und forderte einen «Perspektivwechsel» in Behörden und Politik.

Angela Merkel lädt regelmäßig Vertreter von Organisationen ein, die sich mit Migration und Integration beschäftigen. Aus dem Bundeskabinett sind bei diesem Treffen neben Innenmister Horst Seehofer auch Sozialminister Hubertus Heil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier dabei. Auch der kanadische Minister für Einwanderung, Flüchtlinge und Staatsbürgerschaft, Marco Mendicino, reist an. Vertreter aller Bundestagsfraktionen wurden gleichfalls erwartet.