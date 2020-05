Berlin (dpa) - Das Goethe-Institut und deutsche Auslandsschulen bekommen in der Corona-Krise Unterstützung vom Bund. Die Regierung hat dafür ein Finanzpaket beschlossen und stattet Goethe-Institute und Auslandsschulen mit je bis zu 70 Millionen Euro Soforthilfe aus, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Internationale Kulturpolitik ist unverzichtbar für eine Außenpolitik der Gesellschaften, die sich trotz der Corona-Krise weiter begegnen und vernetzen sollen», sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). Wichtigste Institutionen dafür sind das Goethe-Institut mit 157 Einrichtungen in 97 Ländern sowie die 140 deutschen Auslandsschulen.