Jubiläums-Benefizgala voller Erfolg

Berlin (dpa) - Zum 40-jährigen Jubiläum der Hilfsaktion «Ein Herz für Kinder» haben Prominente wie Boris Becker, Carmen Nebel oder die Klitschko-Brüder rund 18,5 Millionen Euro für notleidende Kinder und Familien gesammelt. Die Summe ist höher als in den vergangenen zwei Jahren. Bei der live im ZDF ausgestrahlten Gala nahmen am Samstagabend rund 60 Stars am Telefon Geldbeträge von Fernsehzuschauern entgegen. Außerdem kündigten mehrere Unternehmen Großspenden an.

«Die Not der Kinder ist vielleicht sogar größer denn je», sagte Schauspielerin Uschi Glas (74) der Deutschen Presse-Agentur. «In einem so reichen Land wie Deutschland gibt es trotzdem Kinder, die arm sind oder nicht versorgt werden.»

Während der rund dreistündigen Show aus Berlin-Adlershof wurden mehrere Projekte vorgestellt, an die die Spendengelder fließen. Schauspielerin Barbara Wussow (57) erzählte unter Tränen von ihrem Besuch in einem Slum auf den Philippinen. Für Lacher sorgte der kleine Fredrik, der dank eines Stammzellenspenders den Blutkrebs besiegte und in der Sendung unbedingt seinen Lehrer grüßen wollte.

Auch Entertainerin Barbara Schöneberger (44) heiterte die Stimmung im Studio immer wieder auf, indem sie barfuß durchs Publikum schritt und prominente Gäste spontan um Spenden bat. Unter den Galabesuchern waren auch die Bundesministerinnen Franziska Giffey und Katarina Barley, Fußball-Nationalspieler Timo Werner oder die YouTube-Stars Die Lochis.

Auf der Bühne sang Grammy-Gewinnerin Dionne Warwick (77) ihren Hit «That's What Friends Are For» - zusammen mit dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel und Songwriter Nico Santos. Außerdem präsentierten Panikrocker Udo Lindenberg und «Tatort»-Schauspielerin Maria Furtwängler mit Sonnenbrillen und Hüten das Lied «Bist du vom KGB...?»

Am Ende der Benefizgala wurde die pensionierte Ärztin Elke Mascher aus dem baden-württembergischen Filderstadt, die im Ruhestand regelmäßig nach Nepal fliegt und dort kranke Kinder versorgt, mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Auf dem roten Teppich erinnerten sich zuvor zahlreiche Prominente an ihre langjährige Verbindung mit der Hilfsaktion, die 1978 von der «Bild»-Zeitung gestartet worden war. «Es hat schon eine gewisse Tradition, dass ich hier dabei bin. Gefühlt 25 Mal», sagte Tennis-Legende Becker. Und Moderatorin Verona Pooth meinte: «Als ich Kind war, klebte auf einmal dieser "Herz für Kinder"-Aufkleber hinten am Auto. Und zehn Jahre später habe ich mit Thomas Gottschalk die Gala moderiert.»