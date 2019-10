Kanzlerin thematisiert EU-Fragen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin die Staaten der Europäischen Union aufgerufen, gemeinsame Maßstäbe für Klimaschutz und die Digitalisierung in der Welt zu setzen. «Europa muss eigene Akzente setzen und digital souverän werden», sagte Merkel am Donnerstag. Dabei müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen. Sie nannte den Umgang mit künstlicher Intelligenz und Daten im neuen 5G-Netz. Internationale Standards müsse die Union auch beim Klimaschutz setzen. Sie begrüßte, dass die künftige Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, die Weichen für die Aufstellung einer «geopolitischen Kommission» gestellt habe.

Mit Blick auf den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs seien die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU noch ein stückweit von einer Lösung entfernt. «Wir sind noch nicht am Ziel», sagte die Kanzlerin. Merkel wollte am Donnerstag zum Gipfel nach Brüssel reisen, wo der Brexit ein Hauptthema sein soll.

In den Gesprächen über ein geregeltes Ausscheiden der Briten aus der EU habe es in den vergangenen Tagen deutliche Fortschritte gegeben, sagte Merkel. Sie könne jedoch noch nicht sagen, wie der EU-Gipfel enden werde. Es sei auch möglich, dass es noch einen Sondergipfel vor dem geplanten Austrittsdatum am 31. Oktober geben werde.

Eine gute Lösung gleiche einer «Quadratur des Kreises» und mehrfach habe man gedacht, bereits vor einem Durchbruch zu stehen. Die Prinzipien des EU-Binnenmarktes dürften nicht in Frage gestellt werden. Doch liege ein geregelter Brexit im Interesse aller, betonte die Kanzlerin.

Merkel sprach sich weiterhin erneut für eine EU-Beitrittsperspektive für Albanien und Nordmazedonien aus. Deutschland sei den Staaten auf dem Westbalkan in besonderem Maße verbunden und wolle sie in der EU einbinden. Man habe inzwischen Brücken gebaut zu den EU-Partnern, die hier noch Bedenken hätten. Diese wollten den Beitrittsprozess transparenter gestalten. Die Chancen für ein einvernehmliches Votum stünden beim am Nachmittag beginnenden EU-Gipfel nicht gut, sagte die Kanzlerin.