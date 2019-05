Klima-Demos in Deutschland

Hamburg (dpa) - Zwei Tage vor der Europawahl sind in Deutschlands zweitgrößter Stadt Hamburg mehrere tausend überwiegend junge Menschen für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gegangen. Beim zweiten sogenannten globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung waren am Freitag der Polizei zufolge bis zu 17.000 Demonstranten in der Innenstadt unterwegs.

Die Teilnehmer riefen laut im Chor «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!» und hielten unter anderem Plakate mit den Aufschriften «Klimaschutz statt Kohleschmutz», «Rettet die Welt» und «Stoppt Klimakiller» hoch.

Eine Hamburger Sprecherin der Bewegung erwartete am Freitagmittag, dass sich die Zahl der Teilnehmer bis zum frühen Nachmittag noch weiter erhöhen werde. Viele Schüler und Studenten wollten erst nach der Schule, wichtigen Klausuren oder Vorlesungen am Mittag dazustoßen.

Für den Großprotest hatten die Organisatoren des Netzwerks Fridays for Future Kundgebungen an mehr als 1600 Orten in über 120 Ländern geplant. Mindestens 218 deutsche Städte sind dabei, so viele wie in keinem anderen Land. Zur Demonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin waren nach Polizeiangaben 10 000 Teilnehmer angemeldet worden.

Der zweite Klimaprotesttag wurde akribisch vorbereitet, wie die Hauptinitiatorin, die Schwedin Greta Thunberg, die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer und Mitstreiter aus aller Welt in einem Gastbeitrag in der «Süddeutschen Zeitung» schrieben: «Wir haben zahllose Stunden organisiert und mobilisiert, in denen wir auch einfach mit unseren Freunden herumhängen oder für die Schule hätten lernen können.» Sie riefen Erwachsene auf, sich den jungen Demonstranten anzuschließen.

Fridays for Future fordert, dass die Politik beim Thema Klima auf die Wissenschaft hört, die Ziele des Pariser Weltklimaabkommens einhält und mit entschiedenen Maßnahmen dazu beiträgt, die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu stoppen.

Der Bewegung geht es diesmal aber auch um die Europawahl. Thunberg, die als 16-Jährige wie viele Anhänger der Bewegung noch nicht wahlberechtigt ist, rief junge Stimmberechtigte zum Urnengang auf. Wer auf die Klima- und Umweltkrise aufmerksam machen wolle und sich um die künftigen Lebensbedingungen sorge, für den sei die Stimmabgabe eines der wirksamsten Mittel, sagt sie in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft.