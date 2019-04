Klimakabinett legt Fahrplan fest

Berlin (dpa) - Das «Klimakabinett» der Bundesregierung hat einen Fahrplan zur Erarbeitung von Klimaschutz-Maßnahmen vereinbart. Die zuständigen Ministerien sollen bis Ende Mai Vorschläge liefern, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Mittwoch in Berlin sagte. Daraus solle dann ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Das «Klimakabinett» habe sich auf Termine bis Ende August verständigt.

Der Kabinettsausschuss hatte zuvor unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal getagt. Schulze sagte, Ziel sei es, bis zum Jahresende gesetzliche Regelungen auf den Weg zu bringen, damit die Klimaschutzziele 2030 erreicht werden. «Es ist allen klar, dass es keine einfache Aufgabe ist.»

Die zuständigen Fachminister seien dafür verantwortlich, Vorschläge auf den Tisch zu legen. Konkret geht es um den Verkehr, die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft sowie den Gebäudebereich. «2019 ist das Jahr des Handelns», sagte Schulze.

Bereits vor der ersten Sitzung hatten Umweltverbände die Bundesregierung zu mehr Tempo beim Klimaschutz aufgefordert. Greenpeace-Expertin Lisa Göldner sagte, eine erfolgreiche Klimapolitik brauche einen klaren Rahmen und verbindliche Ziele. Deutschland müsse in wichtigen Industriezweigen wie der Elektromobilität wieder den Anschluss an die Weltspitze schaffen, mahnte der WWF-Klimaexperte Michael Schäfer an. «Wir brauchen nicht nur ein Klimaschutzrahmengesetz, sondern viele Klimaschutzgesetze, um die nötigen Maßnahmen bei der Mobilität, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, in der Landwirtschaft und bei der Industrie endlich auf den Weg zu bringen.»