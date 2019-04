Maas auf Lateinamerika-Reise

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas will mit seiner viertägigen Lateinamerika-Reise die Beziehungen zu dem Kontinent neu beleben und Verbündete für eine liberale und faire Weltordnung gewinnen. «Auf der ganzen Welt erleben wir, dass Werte wie Demokratie, Freiheit und Vielfalt unter Druck geraten», sagte er in der Nacht zu Montag vor seinem Abflug nach Brasilien. «Wenn wir einen Roll-Back von Populisten und Autoritären aufhalten wollen, brauchen wir mehr Verbündete.» Lateinamerika sei zu lange aus dem Blick der deutschen Außenpolitik geraten. «Wir können es uns nicht leisten, Alliierte im Einsatz für eine faire Weltordnung zu verlieren.»

Mit Brasilien besucht Maas am Montag und Dienstag zuerst ein Land, das bei der Präsidentenwahl im vergangenen Herbst einen Rechtsruck erlebt hat. Seit vier Monaten regiert nun der Rechtspopulist Jair Bolsonaro das größte und bevölkerungsreichste lateinamerikanische Land. Es wird befürchtet, dass der neue Staatschef an der Seite von US-Präsident Donald Trump internationale Verträge und Institutionen weiter schwächen könnte. Maas trifft Bolsonaro am Dienstag als erstes Mitglied der Bundesregierung.

Von Brasilien reist Maas weiter nach Kolumbien und beendet seine viertägige Reise dann am Donnerstag in Mexiko. «Mit vielen Staaten teilen wir ein wichtiges Fundament gemeinsamer Werte. Wir ergreifen darum die Initiative, um unsere Beziehungen neu zu beleben und anzukurbeln», sagte Maas. «Wir wollen auf der Weltbühne zusammen für Demokratie, Menschenrechte und faire Regeln einstehen. Wir wollen dazu beitragen, dass unser geteiltes Wertefundament weiter wächst.»