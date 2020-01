Maas besucht Algerien und Tunesien

Berlin/Algier (dpa) - Außenminister Heiko Maas erläutert bei einem Kurzbesuch in Algerien und Tunesien die Ergebnisse des Berliner Libyen-Gipfels. In der algerischen Hauptstadt Algier traf er die Außenminister der Nachbarstaaten Libyens. An das Bürgerkriegsland grenzen Tunesien, Algerien, Niger, Tschad, Sudan und Ägypten.

Von ihnen hatten nur Ägypten und Algerien an der Konferenz in Berlin teilgenommen. Das hatte auch für Unmut gesorgt. Tunesien protestierte, wurde dann kurzfristig doch noch eingeladen, lehnte aber wegen der Kurzfristigkeit ab. Wohl deswegen reist Maas von Algerien auch noch nach Tunesien weiter. In Tunis will er sich mit Staatspräsident Kais Saïed treffen.

In Libyen herrscht seit 2011 Bürgerkrieg. Bei der Konferenz in Berlin hatten sich am Sonntag 16 Staaten und Organisationen dazu bekannt, die Einmischung von außen in den Konflikt zu beenden - unter anderem über die Durchsetzung eines bestehenden Waffenembargos.

«Damit ist eine entscheidende Hürde auf dem Weg zu einem politischen Prozess genommen», sagte Maas vor seiner Abreise nach Algier. «Aber viele weitere Hürden liegen auf diesem Weg noch vor uns. Umso wichtiger ist es, dass wir bei der Umsetzung keine Zeit verlieren und die jetzt entstandene Dynamik nutzen.» Es werde mit Hochdruck an den nächsten Schritten gearbeitet.