Maas für Dialog mit der Türkei

Luxemburg (dpa) - Deutschlands Außenminister Heiko Maas will vorerst nicht mit Wirtschaftssanktionen auf die türkische Militärintervention in Nordsyrien reagieren. «Es ist wichtig, mit der Türkei (...) im Dialog zu bleiben, um auf sie einwirken zu können», sagte Maas am Montag zum Auftakt von EU-Beratungen in Luxemburg. Man werde sich aber weitere Maßnahmen vorbehalten müssen, wenn das zu keinem Erfolg führe.

«Das was in Nordostsyrien geschieht, ist Anlass zu großer Sorge für uns», erklärte Maas. «Es hat schon jetzt katastrophale humanitäre Folgen. Es sind über 100.000 Menschen auf der Flucht. Die Lage in der Region wird politisch komplett destabilisiert.»