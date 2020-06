Maas nach Polen

Berlin (dpa) - Kurz nach der Öffnung der monatelang geschlossenen Grenze zu Polen reist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in das Nachbarland. In einem Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz wird es neben der Bekämpfung der Corona-Pandemie auch um andere europapolitische Themen mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gehen, die am 1. Juli beginnt.

Außerdem könnte es um ein sicherheitspolitisches Thema gehen, das in beiden Ländern hohe Wellen geschlagen hat: Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, die etwa 34.500 Soldaten in Deutschland um bis zu 9500 zu reduzieren. Die Regierung in Warschau hofft zwar, dass die US-Truppe mit ihren derzeit rund 5000 Soldaten in Polen aufgestockt wird. Sie hat allerdings deutlich gemacht, dass das nicht auf Kosten der Truppenstärke in Deutschland gehe solle. Trump hatte die Absicht zur Truppenreduzierung am Montagabend in Washington mit dem Hinweis begründet, Deutschland komme seinen finanziellen Verpflichtungen in der Nato nicht nach.

Für Maas ist es bereits die vierte Auslandsreise nach einer zehnwöchigen Pause wegen der Corona-Pandemie. Er war bereits in Luxemburg, den Niederlanden, Israel und in Jordanien. Polen hatte am Samstag nach fast drei Monaten seine Grenzen zu seinen EU-Nachbarländern wieder geöffnet.