Maas vor Russland-Reise

Moskau (dpa) – Die deutsche Wirtschaft in Russland dringt vor dem Treffen von Außenminister Heiko Maas mit seinem Kollegen Sergej Lawrow in Moskau auf eine Wiederöffnung der Grenzen beider Länder. «Die Abriegelung von ganzen Staaten auf unbestimmte Zeit schafft Unsicherheiten und führt zudem zu Instabilität im gegenseitigen Verhältnis», sagte der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK), Matthias Schepp, am Freitag.

Der derzeitige «tote Punkt» müsse durch die Russland-Reise von Maas am kommenden Dienstag überwunden werden. Es gebe moderne Lösungen wie Corona-Tests vor dem Abflug, um eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs zu ermöglichen, sagte Schepp. Die Grenzen zwischen der EU und Russland sind wegen der Pandemie seit März geschlossen.

Für Maas ist es die erste Reise nach Russland seit Beginn der Corona-Krise. Er besucht neben Moskau auch St. Petersburg. Im Mittelpunkt der Reise dürfte der Ukraine-Konflikt stehen und die Vorbereitung eines Gipfels dazu in Berlin.

Wie etwa die USA, Brasilien und Indien gilt Russland als Hoch-Risikoland mit täglich rund 5000 Corona-Neuinfektionen. Allerdings hatte das Riesenreich zuletzt die Wiederöffnung der Grenzen etwa mit der Türkei und Großbritannien erreicht.