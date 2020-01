Maas zu Gesprächen in Libyen

Bengasi (dpa) - Drei Tage vor dem in Berlin geplanten Libyengipfel ist Außenminister Heiko Maas kurzfristig zu Gesprächen in das nordafrikanische Bürgerkriegsland gereist. Maas landete am Donnerstag in Bengasi im Nordosten des Landes, wo er den einflussreichen General Chalifa Haftar sprechen wollte. Dieser kämpft mit Verbündeten gegen die international anerkannte Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch.

Maas will Haftar für einen Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland gewinnen. Nötig sei zudem die Beteiligung beider Konfliktparteien an den von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Dialogformaten, hatte er am Donnerstag vor seinem Abflug gesagt.

Nach den ergebnislosen Moskauer Gesprächen über einen Waffenstillstand in Libyen soll eine Konferenz in Berlin am Sonntag den Weg zu einer politischen Lösung ebnen. Ziel ist zunächst vor allem internationale Einigkeit. Denn beide Seiten werden jeweils von mehreren Staaten tatkräftig unterstützt. Eingeladen hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Der einflussreiche General Haftar beherrscht zusammen mit Verbündeten einen Großteil Libyens. Seine Truppen kämpfen seit April 2019 um Tripolis und hatten ihren Kampf in den vergangenen Wochen intensiviert.