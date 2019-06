Maßnahmen für bessere Kitas

Berlin (dpa) - Um dem Personalmangel in deutschen Kindertagessätten (Kitas) zu begegnen, empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter anderem höhere Löhne für Erzieher und mehr Männer in dem Beruf. Der Fachkräftemangel in der Kleinkinderbetreuung habe viele Ursachen, heißt es in einem Bericht, der am Freitag in Berlin vorgestellt wurde. Deshalb sei ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig, um Kitas personell besser auszustatten.

«Niedriglöhne, ein geringes Ansehen, fehlende öffentliche Anerkennung, schlechte Arbeitsbedingungen und begrenzte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten» führten dazu, dass sich die Personalgewinnung und -bindung in Kitas häufig schwierig gestalteten. Der Erzieher-Job werde «oft als unattraktiv wahrgenommen».

Die Autoren des OECD-Berichts empfehlen, dass «die Länder sich verstärkt darum bemühen, Männer für Berufe in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu gewinnen». In Deutschland sind die Bundesländer für diesen Bereich zu ständig. Außerdem wird in dem Bericht eine Senkung des vorgeschriebenen Mindestbetreuungsschlüssels vorgeschlagen, um Stress für die Mitarbeiter zu reduzieren. Dann wäre ein Erzieher für weniger Kinder zuständig. Es bedürfe zudem staatlicher Maßnahmen zur Erhöhung der gesellschaftlichen Anerkennung des Berufs sowie finanzieller Unterstützung in der Ausbildung für angehende Erzieherinnen und Erzieher.

Eine repräsentative Befragung des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) in 2600 Kitas war im Frühjahr zu dem Ergebnis gekommen, dass neun von zehn Einrichtungen in Deutschland unter akutem Personalmangel leiden. «Viele Kitas müssen regelmäßig mit so wenig Personal auskommen, dass eine ordnungsgemäße Aufsichtsführung überhaupt nicht mehr möglich ist», hieß es vom VBE.