Mehr Einsatz gegen Armut gefordert

Paris (dpa) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächten (G7) aufgefordert, ihre Verpflichtungen in der Entwicklungshilfe einzuhalten. „Es ist skandalös, dass die Mittel für Entwicklung im vergangenen Jahr global gesunken sind – und zwar um 2,7 Prozent. Im Vergleich dazu sind die Mittel für Rüstung, Verteidigung und Militär massiv gestiegen“, sagte Müller am Rande des Treffens der G7-Entwicklungs- und Bildungsminister in Paris, das am Donnerstag und Freitag in der französischen Hauptstadt stattfand.

Die weltweiten Ausgaben für Rüstung seien auf 1700 Milliarden US-Dollar gestiegen, die Ausgaben für Entwicklung hingegen auf 165 Milliarden US-Dollar gesunken. „Das ist ein gigantisches Missverhältnis», sagte der CSU-Politiker. „Wir haben ein gigantisches Finanzierungsloch in der Frage der Umsetzung der Agenda 2030 und der damit verbundenen Ziele – der Bekämpfung von Armut und Not.“ Mit der UN-Agenda hat sich die Weltgemeinschaft unter anderem zum Ziel gemacht, Hunger und extreme Armut auf der ganzen Welt bis 2030 zu beseitigen.

Mit Blick auf die Lage in den Flüchtlingslagern in Libyen forderte Müller eine internationale humanitäre Mission von UN und Europäischer Union. „Die Menschen in den Lagern haben ein schreckliches Schicksal – ihnen blüht der Tod. Sie verhungern, verdursten oder ertrinken schließlich im Mittelmeer. Da können wir einfach nicht tatenlos zuschauen“, sagte Müller. Erst in dieser Woche waren bei einem Luftangriff Dutzende Menschen in einem der Internierungslager für Migranten in dem Bürgerkriegsland ums Leben gekommen.

Der G7-Gruppe gehören neben den USA, Frankreich und Deutschland auch Großbritannien, Italien, Kanada und Japan an. Bei dem Treffen der Entwicklungs- und Bildungsminister waren erstmals auch Vertreter der G5-Sahel-Länder sowie des Senegals eingeladen.