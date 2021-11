Merkel: G20-Gipfel „gutes Signal“ für Klimakonferenz

Rom/Glasgow (dpa) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Klimabeschlüsse des G20-Gipfels als Erfolg gewertet. Sie seien ein „gutes Signal“ für die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow, sagte die nur noch geschäftsführende Regierungschefin am Sonntag in Rom. Sie hob hervor, dass sich die 19 führenden Wirtschaftsmächte und die Europäische Union erstmals seit 2016 wieder gemeinsam zum Pariser Klimaabkommen von 2015 bekannt hätten.

Auf Einladung der Vereinten Nationen beraten in Glasgow Regierungsvertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die Menschheit die beschleunigte Erderhitzung noch auf ein erträgliches Maß eindämmen kann. In Paris hatte sich die Staatengemeinschaft vor sechs Jahren darauf geeinigt, die Erderwärmung möglichst auf maximal zwei Grad, besser 1,5 Grad, zu begrenzen. Bislang reichen die eingereichten Pläne der Staaten dazu aber bei weitem nicht aus. Die G20 bekräftigte am Sonntag in einer Gipfelerklärung, dass sie weiter den Zielen des Pariser Abkommens verpflichtet sei.

Merkel nahm zum letzten Mal als Kanzlerin an einem G20-Gipfel teil. „Ihre Haltung, Führungsqualität und Entschlossenheit, Einigkeit herzustellen, waren von unschätzbarem Wert für diese Gruppe“, sagte der G20-Vorsitzende und italienische Regierungschef Mario Draghi. Die nur noch geschäftsführende Kanzlerin nahm gemeinsam mit ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz an dem Treffen teil. Der derzeitige Finanzminister versprach Kontinuität in der deutschen Außenpolitik unter einer neuen Regierung.

Mehr über Klima und Energie