Merkel in der Deutsch-Französischen Parlamentsversammlung

Die Bundeskanzlerin und Frankreichs Premierminister Jean Castex stellen sich an diesem Montag den Fragen der deutschen und französischen Abgeordneten.

Berlin/Paris (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Premierminister Jean Castex stellen sich an diesem Montag einer Anhörung in der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Ein zentrales Thema bei der Befragung durch die Abgeordneten beider Parlamente dürfte die Corona-Pandemie und die Bewältigung ihrer Folgen werden.

Der 2019 ins Leben gerufenen Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung gehören jeweils 50 Abgeordnete des Bundestags und der Nationalversammlung an. Normalerweise tagen sie im Wechsel in Berlin und Paris, corona-bedingt zuletzt aber nur in Online-Konferenzen. Die Tagung am Montag ist die letzte Sitzung des Gremiums vor der Bundestagswahl im September.

Die Bedeutung des Gremiums sei «für die deutsch-französischen Beziehungen sehr hoch», sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Die erst in dieser Legislaturperiode erreichte institutionelle Zusammenarbeit zweier Parlamente ist einmalig in Europa und weltweit.»