Merkel spricht von „Tragödie“ in Afghanistan

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einer Regierungserklärung vor dem deutschen Bundestag an das Elend der Menschen in Afghanistan erinnert und der bei dem Einsatz in dem Land getöteten und verletzten Bundeswehrsoldaten gedacht. „Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar, sie sind bitter“, sagte Merkel. „Für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine einzige Tragödie.“ Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Ortskräfte-Evakuierung beschrieb sie als schwieriges Dilemma. „Hinterher, im Nachhinein alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos“, sagte Merkel. Jetzt konzentriere man sich „mit ganzer Kraft“ auf die Evakuierungsflüge.

Mehr über Deutschlands Engagement für Frieden und Sicherheit