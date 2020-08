Merkel und Maas: Russland muss Fall Nawalny aufklären

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat Moskau im Fall des mutmaßlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny eindringlich zur Aufklärung aufgerufen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) forderten gemeinsam: „Angesichts der herausgehobenen Rolle von Herrn Nawalny in der politischen Opposition in Russland sind die dortigen Behörden nun dringlich aufgerufen, diese Tat bis ins Letzte aufzuklären – und das in voller Transparenz.“

Auch die EU verlangt Aufklärung. «Die russischen Behörden müssen unverzüglich eine unabhängige und transparente Untersuchung (...) einleiten», heißt es in einer Erklärung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Zuvor hatten Ärzte des Berliner Krankenhauses Charité erklärt, sie gingen davon aus, dass Nawalny vergiftet worden sei. Er war am Sonntag aus Russland nach Berlin ausgeflogen worden. Sein Gesundheitszustand sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr, hieß es hieß es in der Charité.