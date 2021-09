Merkel und Macron beschwören Achse Paris-Berlin

Paris (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron stehen weiterhin zu einem engen deutsch-französischen Vorgehen in internationalen Fragen. Bei einem Treffen am Donnerstagabend in Paris diskutierten sie etwa die europäischen Beziehungen zu östlichen Nachbarstaaten.

Ein besonderer Schwerpunkt im Gespräch der beiden war auch die Lage in Afghanistan. Vor dem Gespräch sagte Merkel, es gehe auch darum, was der Nato-Abzug für zukünftige Einsätze im Kampf gegen den Terrorismus bedeute. Zudem wollen Merkel und Macron Nachbarländer Afghanistans unterstützen, die Menschen aus dem Krisenland aufgenommen haben.

Neben internationalen Themen berieten die beiden auch über die Zukunft der Europäischen Union. Die Bundeskanzlerin versicherte Macron, dass Deutschland auch während der Übergangszeit nach der Bundestagswahl weiterhin ein verlässlicher Partner bleiben werde. Frankreich setzt seinerseits auf einen starken Akteur in Berlin für Europa.

Merkels Besuch bei Macron ist noch nicht der letzte, wie der französische Präsident versicherte. An den großen Themen werde man weiterhin Hand in Hand arbeiten. Aus dem Élysée hatte es zuvor geheißen, dass ein Abschiedsbesuch Merkels in Frankreich erst nach der Bundestagswahl in Deutschland anstehe.

Mehr zu Deutschland und Europa