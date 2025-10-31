Zum Hauptinhalt springen
Merz für Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Türkei

Bundeskanzler Merz lobt in Ankara die deutsch-türkischen Beziehungen und will sie ausbauen. Auch eine EU-Mitgliedschaft der Türkei will er unterstützen.

31.10.2025
Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdoğan (l.)
Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdoğan (l.) © dpa

Ankara (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Türkei eine Vertiefung der beiderseitigen Beziehungen angeboten. „Als Deutsche und als Europäer müssen wir unsere strategischen Partnerschaften ausbauen. Und dabei führt kein Weg an einer guten und vertieften Partnerschaft mit der Türkei vorbei“, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.  

„Lassen Sie uns das enorme Potenzial unserer Beziehungen in den kommenden Monaten und Jahren noch besser nutzen“, sagte Merz. Der Kanzler nannte die Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei „in einer einzigartigen Weise breit und tief“. 

Merz sicherte Erdogan deutsche Unterstützung bei der angestrebten EU-Mitgliedschaft der Türkei zu. „Ich sehe persönlich und die Bundesregierung sieht die Türkei eng an der Seite der Europäischen Union. Wir wollen den Weg nach Europa weiter ebnen.“ Er setze sich auch für einen strategischen Dialog mit der Türkei auf europäischer Ebene ein.  

Merz wies zugleich auf die Kopenhagener Kriterien für eine Aufnahme in die EU hin und sagte: „Es sind in der Türkei Entscheidungen getroffen worden, die noch nicht den Ansprüchen genügen im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, so wie wir sie aus der europäischen Sicht verstehen.“ Darüber sei man im Dialog.

