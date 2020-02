An diesem Wochenende wird die bayerische Hauptstadt wieder zum Zentrum der sicherheitspolitischen Debatten: Zur 56. Münchner Sicherheitskonferenz vom 14. bis 16. Februar kommen rund 40 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 100 Minister. Die Konferenz gilt als wichtigstes Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit. Insgesamt werden mehr als 500 Gäste und 1.300 Journalisten erwartet.

Das Thema des diesjährigen Treffens ist „Westlessness“: Die Wortneuschöpfung soll das „weitverbreitete Gefühl des Unbehagens und der Rastlosigkeit angesichts wachsender Unsicherheit über die Zukunft und Bestimmung des Westens“ umschreiben.

Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, äußerte schon im Vorfeld der Konferenz eine konkrete Forderung: Die EU brauche angesichts der Krisen im Nahen und Mittleren Osten einen eigenen Sonderbeauftragten für internationale Krisenherde. „Ich glaube, die Europäische Union braucht, so wie einzelne Nationen ja auch Sonderbeauftragte haben, eine respektierte Persönlichkeit, die der Welt und in der Region zeigen kann: Europa wird hier mitreden wollen, und zwar mit einer Stimme“, sagte Ischinger im Bayerischen Rundfunk am Tag vor der Eröffnung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Eröffnung am Freitag außerdem einen unerwarteten Gast begrüßen. Bereits am Donnerstag, einen Tag vor Konferenzbeginn traf der chinesische Außenminister Wang Yi überraschend in Deutschland ein. Wang Yi wird nach Angaben des Außenministeriums in Peking bis Samstag an der Sicherheitskonferenz teilnehmen und neben anderen deutschen Politikern auch Bundesaußenminister Heiko Maas zu Gesprächen treffen.