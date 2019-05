Nachfrage nach Immobilien wächst

Frankfurt/Main (dpa) - Die Nachfrage nach Immobilien bei großen Investoren ist laut einer Studie ungebrochen. Neun von zehn befragten Kapitalanlegern wie Fondsanbieter, Versicherungen oder Wohnungsverwalter wollen ihren Bestand an Wohnungen und Häusern erhöhen, zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY und des Immobilienkonzerns Vonovia. Investoren zielen demnach auf Metropolen und andere gefragte Großstädte, allen voran Berlin und Hamburg, heißt es in dem Papier, das am Dienstag in Frankfurt vorgestellt wurde.

Gut zwei Drittel der Befragten wollen ihren Immobilienbestand durch Nachverdichtung steigern, also etwa mithilfe von aufgestockten Etagen. Ebenso wollen 63 Prozent brach liegende Grundstücke neu bebauen. Fast die Hälfte der Unternehmen gab ferner an, Gewerbe-Immobilien in Wohnungen umwandeln zu wollen. Dabei möchten 90 Prozent der Befragten ihren Bestand langfristig halten.

Die Unternehmen treibt laut dem Papier Ärger um Betriebskosten um. Bei der Abrechnung der «zweiten Miete» gibt es oft Streit mit Mietern. Fast zwei Drittel versuchten Betriebskosten zu senken. Mit künstlicher Intelligenz ließen sich viele Prozesse automatisieren und effizienter gestalten, erklärte Studienautor Dietmar Fischer.

Für die Analyse wurden 40 Unternehmen befragt, die einen Querschnitt durch die deutsche Kapitalanlegerbranche darstellten. Darunter waren börsennotierte Firmen, öffentliche Unternehmen wie kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Vermögensverwalter, die etwa Geld für reiche Familien anlegten. Fast drei Viertel betreuten Immobilien im Wert von mehr als einer Milliarde Euro, meist für Großanleger.

Die starke Immobiliennachfrage großer Investoren gilt als ein Grund, warum die Wohnungspreise in Deutschland seit Jahren steigen. Allerdings konkurrieren sie in der Regel nicht mit privaten Käufern, da sie meist große Objekte oder ganze Wohnungsportfolios erwerben.