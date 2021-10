Nächster Schritt zur Regierungsbildung

Berlin (dpa)- Drei Wochen nach der Bundestagswahl gehen SPD, Grüne und FDP den nächsten Schritt zur Bildung einer gemeinsamen Regierungskoalition. Die Unterhändler der Parteien streben Koalitionsgespräche an. «Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können», heißt es in einem gemeinsamen Papier der drei Parteien zu den Ergebnissen der Sondierungen über eine mögliche Zusammenarbeit in einer sogenannten Ampel-Koalition. Die Farben der drei Parteien entsprechen denen einer Ampel: rot, gelb, grün.

„Die Sondierungsgespräche waren von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt. Das wollen wir fortsetzen“, hieß es in dem Papier der Unterhändler. In den bisherigen Sondierungsgesprächen haben SPD, Grüne und FDP unverbindlich Differenzen und Gemeinsamkeiten ausgelotet. Wer Koalitionsverhandlungen aufnimmt, hat dagegen die klare Absicht, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Ein Scheitern ist aber auch in dieser Phase nicht ausgeschlossen.

Bei den Grünen soll sich mit dem Ergebnis der Sondierungen noch ein kleiner Parteitag befassen, auch die FDP will Parteigremien mit dem Ergebnis der Sondierungen befassen.

