Neuregelungen zur Einwanderung von Fachkräften treten in Kraft

Berlin (d.de) – Ab dem 18. November 2023 wird die Einwanderung von Fachkräften nach Deutschland erleichtert. Es greifen die ersten Neuregelungen der von der Bundesregierung beschlossenen Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Diese Reform wird schrittweise umgesetzt, weitere Änderungen folgen im Jahr 2024. Für Hochschulabsolventinnen und -absolventen sowie für Fachkräfte mit beruflicher Qualifikation von außerhalb der Europäischen Union gibt es nun zahlreiche rechtliche Erleichterungen bei der Einwanderung nach Deutschland.

Es werden unter anderem die Gehaltsgrenzen für die Blaue Karte EU gesenkt, die Hochqualifizierten aus dem Nicht-EU-Ausland den Weg nach Deutschland ermöglicht. Im März 2024 werden die Hürden für Fachkräfte mit berufspraktischer Erfahrung gesenkt. Ab Juni 2024 soll schließlich eine Chancenkarte es Fachkräften aus Drittstaaten ermöglichen, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu suchen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte das neue Gesetz „das modernste Einwanderungsrecht der Welt“. Die deutsche Wirtschaft benötigt Fachkräfte aus dem Ausland, denen nun die Einwanderung deutlich erleichtert wird.

Gilt das Gesetz für Sie? Lesen Sie hier im Detail, was sich ändert.

Die erste Adresse für Interessierte an Arbeit in Deutschland: make it in Germany.

Chancen – Arbeiten in Deutschland: Laden Sie hier kostenfrei das Digital-Magazin zum Thema Fachkräfte in Deutschland herunter.