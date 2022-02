Olympische Spiele beginnen

Peking (dpa) – Deutschland ist bei den 24. Olympischen Winterspielen in Peking mit fast 150 Sportlerinnen und Sportlern am Start. Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag werden bis zum 20. Februar Medaillen bei der Rekordzahl von 109 Entscheidungen vergeben. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden rund 2900 Sportler aus 91 Nationen teilnehmen. Die deutsche Fahne tragen bei der Eröffnungszeremonie Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobpilot Francesco Friedrich. Insgesamt wurden 149 Sportlerinnen und Sportler für die Spiele nominiert, viele von ihnen rechnen sich Chancen auf Medaillen aus.

Peking war 2008 bereits Gastgeber der Sommerspiele und ist die erste Stadt, die zudem auch Winterspiele ausrichtet. Politische Spannungen sowie Kritik an Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland belasten allerdings das Sportereignis. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in einem Interview angekündigt, nicht zu den Olympischen Spielen zu reisen. Die 100-minütige Eröffnungsfeier wurde wie bei den Sommerspielen 2008 wieder vom chinesischen Starregisseur Zhang Yimou arrangiert. Wegen der Corona-Pandemie und des kalten Wetters wird die Zeremonie mit 3000 Darstellern kleiner ausfallen als die spektakuläre Eröffnung der Sommerspiele 2008 in Chinas Hauptstadt, als 15.000 Mitwirkende dabei waren.