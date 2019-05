Parlament würdigt Grundgesetz

Berlin (dpa) - Eine Woche vor dem 70. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland hat das Parlament am Donnerstag die Bedeutung des Grundgesetzes für die Entwicklung Deutschlands gewürdigt und über eine Aktualisierung diskutiert.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Ralph Brinkhaus, riet dabei allerdings zu Vorsicht. «Die DNA, die dieses Grundgesetz erfolgreich gemacht hat, muss erhalten bleiben», sagte er in der Bundestagsdebatte. Brinkhaus forderte, das Machtgefüge zwischen Bund und Ländern neu zu ordnen. Es müsse wieder klare Zuständigkeiten und Finanzierungsregeln zwischen Bund und Ländern geben. Deshalb sei eine dritte Föderalismusreform erforderlich.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland war am 23. Mai 1949 verkündet worden und damit in Kraft getreten. Es wurde zu einer De-Facto-Verfassung des westdeutschen Staates, auch wenn es nicht so genannt wurde. 1990 traten mit der Wiedervereinigung Deutschlands auch die ostdeutschen Bundesländer der Bundesrepublik bei.

Für die Debatte waren auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in den Bundestag gekommen. Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Andrea Nahles, wies auf das Sozialstaatsgebot im Grundgesetz hin. Dies sei ein wesentlicher Bestandteil der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Nahles forderte, Vorgaben des Grundgesetzes wie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen oder die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland endlich auch umzusetzen.