Parlamentsabkommen beschlossen

Berlin (dpa) - Der Bundestag und die französische Nationalversammlung können künftig enger zusammenarbeiten. Dazu hat der Bundestag am Mittwoch in Berlin einem gemeinsamen Parlamentsabkommen zugestimmt, für das die Nationalversammlung in Paris bereits grünes Licht gegeben hat. Es sieht die Gründung einer deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung vor.

Diese soll über die Anwendung des Élysée-Vertrags von 1963 und des Ende Januar von der deutschen Regierungschefin Angela Merkel und Staatschef Emmanuel Macron in Aachen unterzeichneten neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages wachen. Sie soll auch die beiderseitigen Ministerräte sowie die Arbeit des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats begleiten.

Das Abkommen sei die parlamentarische Antwort auf die Regierungsverträge, sagte der Abgeordnete der christlich demokratischen Union (CDU) Andreas Jung. «Es muss einen Mehrwert geben für die Menschen in unseren Ländern, es muss einen Mehrwert geben für Europa», betonte er und nannte unter anderem grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte wie eine Bahnverbindung zwischen Colmar und Freiburg. Die Parlamente unterstützten damit auch Macrons europäischen Reformvorstoß, sagte Nicola Beer von den Freien Demokraten (FDP).

Der Abgeordnete der sozial demokratischen Partei (SPD) Nils Schmid nannte das Parlamentsabkommen «einmalig in seiner Art». Für die Grünen betonte Franziska Brantner, die Parlamentarische Versammlung müsse nun die wirklich wichtigen Themen wie Rüstung, Klimaschutz und Euro-Stabilität anpacken. Die Alternative für Deutschland (AfD) und Linke lehnten das Parlamentsabkommen und die Regierungsverträge mehrheitlich ab, weil diese in die falsche Richtung gingen.

Die Parlamentarische Versammlung wird sich aus 50 deutschen und 50 französischen Abgeordneten zusammensetzen. Sie soll erstmals am 25. März in Paris tagen. Dann wollen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, das Abkommen offiziell unterzeichnen. Die Abgeordneten wollen sich mindestens zweimal jährlich treffen - abwechselnd in Deutschland und Frankreich.