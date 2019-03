Parlamentsabkommen unterzeichnet

Paris (dpa) - Der Bundestag und die französische Nationalversammlung rücken näher zusammen. Dazu unterzeichneten Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, am Montag in Paris das deutsch-französische Parlamentsabkommen. Die Nationalversammlung ist das Unterhaus des französischen Parlaments.

Die neu gründete deutsch-französische Parlamentarische Versammlung kam erstmals zusammen. Die gemeinsame Kammer vereint 50 deutsche und 50 französische Abgeordnete. «Skeptikern sei gesagt: Die neue Versammlung wird die Souveränität beider Staaten weder beeinträchtigen noch abschaffen», sagte Schäuble. «Dieser Tag ist historisch», sagte der Präsident der französischen Nationalversammlung, Richard Ferrand. Das nächste Treffen sei im Herbst in Berlin geplant.

Die «Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung» kann zwar keine bindenden Beschlüsse fassen und keine Gesetze machen, aber politische Impulse geben. Ernannt werden die Mitglieder vom Bundestag und von der französischen Nationalversammlung zum Beginn der jeweiligen Wahlperiode. Bei der Zusammensetzung soll das Stärkeverhältnis der Fraktionen gewahrt werden.

Die neue Kammer könne politische Denkanstöße geben, sagte Schäuble. Er gab dazu zwei Vorschläge: Die Entwicklung eines deutsch-französischen Wirtschaftsraums und einer gemeinsamen Kultur für sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen.

Die Versammlung soll über die Anwendung des Élysée-Vertrags von 1963 und des Ende Januar von Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Aachen unterzeichneten neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages wachen. Sie soll auch die gemeinsamen Ministerräte sowie die Arbeit des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats begleiten.

Debatte um Sitz des EU-Parlaments in Straßburg

Bei der ersten Sitzung ging es um die Debatte um den EU-Parlamentssitz Straßburg. Der Abgeordnete Patrick Hetzel von der bürgerlichen Rechten in Frankreich rief dazu auf, den Parlamentssitz in der elsässischen Metropole zu bewahren. Dieser habe auch «eine symbolische Dimension». Hetzel reagierte auf den Vorstoß von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, den EU-Parlamentssitz im Elsass abzuschaffen. Die meisten Vollversammlungen finden in Straßburg statt, die Ausschüsse tagen jedoch in Brüssel, wo die wichtigsten politischen Akteure der EU sitzen. Vielen EU-Abgeordneten ist die Reiserei ein Dorn im Auge.

Schäuble verwies auf frühere Äußerungen. Der «Welt am Sonntag» hatte er gesagt, es gebe gute Gründe, «auf lange Sicht das Europaparlament auf einen Sitz zu konzentrieren». Ausdrücklich lobte der Ex-Finanzminister den Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für tiefgreifende EU-Reformen. Dieser habe «einen bemerkenswerten Beitrag in vielen europäischen Ländern» geschrieben, sagte Schäuble mit Blick auf den Gastbeitrag Macrons in europäischen Medien, in dem er unter anderem einen EU-weiten Mindestlohn und besseren Grenzschutz gefordert hatte.