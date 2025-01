Partys und Feuerwerke begrüßen das neue Jahr

Berlin (dpa) - Deutschland ist mit farbenprächtigen Feuerwerken und ausgelassenen Partys ins neue Jahr 2025 gestartet. Deutschlands größte Silvesterparty ging vor dem Brandenburger Tor in Berlin über die Bühne. Laut Veranstalter kamen 60.000 Menschen zu der Party mit dem Titel „Celebrate at the Gate“ samt Konzert. Zum Silvester-Showprogramm gehörten Auftritte der Rapperin Shirin David mit ihrem internationalen Hit „Bauch Beine Po“ und weitere nationale Stars.

Vielerorts galt aber: Wer Silvester unter freiem Himmel verbringen wollte, hätte sich besseres Wetter gewünscht. Für die Hälfte Deutschlands galt in der Silvesternacht und gilt auch am Neujahrstag eine amtliche Warnung vor Sturmböen – von Sachsen über Thüringen nach Nordrhein-Westfalen bis hoch zur Nord- und Ostseeküste.

Als Erste weltweit hatten um 11 Uhr MEZ die etwa 7.300 Einwohner des Atolls Kiritimati das Jahr 2025 begrüßt. Als letzte folgen die Menschen in Amerikanisch-Samoa, das auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt. In Mitteleuropa ist dann 12 Uhr mittags am 1. Januar.