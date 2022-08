Wasserstoff soll künftig Erdgas, Öl und Kohle ersetzen, denn er ist ein flexibel einsetzbarer und leicht transportierbarer Energieträger. Wenn er mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist er zudem klimafreundlich – man spricht dann von grünem Wasserstoff. Dessen Einsatz und Produktion sind CO2-frei. Im Industriepark Höchst in Frankfurt am Main – einem von Deutschlands größten Industrieparks – forschen und produzieren Unternehmen rund um diese Zukunftstechnologien. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Dienstag die erste Wasserstoff-Tankstelle für Passagierzüge in Hessen besichtigt. Ende 2022 soll sie die weltweit größte Brennstoffzellenzug-Flotte des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) mit Wasserstoff versorgen. „Wir befinden uns in der Phase eines großen industriellen Aufbruchs“, sagte der Bundeskanzler. „Die deutsche Volkswirtschaft wird auf ganz andere Weise Energie produzieren und Energie verwenden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das bedeutet, dass wir erneuerbare Energien benötigen, um viel Strom zu produzieren. Aber das bedeutet eben auch, dass wir Wasserstoff einsetzen.“

Der Energieträger könne für die verschiedensten Formen von Mobilität eingesetzt werden, aber auch für die Produktion. „Gleichzeitig ist es so, dass wir bei dieser Gelegenheit lernen, dass das nicht nur gut für das Klima, die Umwelt und den Wohlstand unseres Landes als Industrienation ist, sondern dass das auch unsere Unabhängigkeit bei der Energieversorgung verbessert. Gerade jetzt, wo wir sehen, wie abhängig wir von Energieimporten aus aller Welt und in diesem Falle auch ganz besonders von Russland sind, ist es doch wichtig zu wissen, dass wir eine realistische, ökonomisch funktionierende, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland schaffende technologische Fähigkeit besitzen, uns aus dieser Abhängigkeit zu befreien und unsere eigene Souveränität zu verteidigen“, so der Bundeskanzler. Neben den Vorteilen für das Klima und die Versorgungssicherheit haben Wasserstofftechnologien auch das Potenzial für viele zukunftsfähige Arbeitsplätze und einen globalen Milliardenmarkt.

Quelle: bundesregierung.de