Regierung gegen „verfrühte“ Lockerungen der Corona-Regeln

Berlin (dpa) – Die Bundesregierung sieht noch keinen Anlass für Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen in Deutschland. „In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, verantwortlich lockern zu können, wird diese Bundesregierung, werden alle Landesregierungen genau diesen Schritt gehen“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Im Augenblick sei es aber „noch ein bisschen verfrüht“, schon diesen Schritt zu machen.

Man sei noch in der Phase, in der es bergauf gehe mit den Zahlen, jeden Tag gebe es neue Rekordwerte, sagte der Regierungssprecher. Der Höhepunkt der Welle sei noch nicht erreicht. „Und insofern würde ich im Augenblick davor warnen, zu frühzeitig zu glauben, es ist schon vorbei“, sagte Hebestreit.

In Deutschland steigen die Infektionszahlen aufgrund der Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus derzeit stark an. Es gelten deshalb unter anderem strenge Kontaktbeschränkungen und zum Teil strikte Zugangsregeln für viele Geschäfte oder auch Veranstaltungen. Bundeskanzler Olaf Scholz will mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer Mitte Februar über das weitere Vorgehen beraten.