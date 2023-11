Regierung stärkt Europäische Forschung

Berlin (d.de) – Mit dem „Nationalen Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum“ will die Bundesregierung den Spitzenplatz Deutschlands und Europas in der Wissenschaftslandschaft behaupten. Der „Europäische Forschungsraum“ wurde 2000 geschaffen mit dem Ziel, einen Binnenmarkt für Forschung und Innovation zu etablieren und Freizügigkeit für Forschende in ganz Europa zu gewährleisten. Mit dem Aktionsplan legt Deutschland die Grundlage für die strategische Ausrichtung der deutschen EU-Forschungs- und Innovationspolitik bis 2027.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sagte: „Forschung und Innovationen sind der Motor für kreative Lösungen“. Dies sei in Zeiten von Kriegen, Krisen und Konflikten weltweit immer mehr von Bedeutung. Die Ministerin ist davon überzeugt, dass „wir Antworten auf die aktuellen Herausforderungen in Europa nur gemeinsam finden können“. Zentrales Ziel des Plans ist die Förderung einer innovativen, exzellenten und freien Forschung. In der Europäischen Union eint uns dabei ein gemeinsames Wertefundament, bekräftigt die Bundesforschungsministerin. „Das ist unsere besondere Chance, denn damit sichern wir Freiheit, Frieden und Wohlstand und zugleich unsere technologische Souveränität im globalen Wettbewerb“.