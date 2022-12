„Rückgaben von Benin-Bronzen vorbildlich“

Berlin (dpa) - Der künftige Umgang mit kolonialem Raubgut wird aus Sicht des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, auch durch die Rückgaben wertvoller Benin-Bronzen geprägt. „Bei einem eindeutigen Unrechtskontext ist das Vorgehen wie bei den Benin-Bronzen mit der Rückübertragung der Eigentumsrechte ein wichtiger und richtiger Schritt“, sagte Parzinger.

Am Dienstag waren in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 Benin-Bronzen an das afrikanische Land zurückgegeben worden. Die in Kolonialzeiten von britischen Soldaten geraubten Kunstwerke gehörten zu Beständen von fünf Museen. Deutschland hat laut Parzinger bereits Kunstobjekte an Namibia und Tansania zurückgegeben, gleiches ist für Kamerun geplant.