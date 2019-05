Schäuble: Grundgesetz bewährt sich

Berlin (dpa) - Das vor 70 Jahren in Kraft getretene Grundgesetz bietet aus Sicht von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble jede Handhabe, um auch die heutigen Herausforderungen für die Demokratie zu bestehen. «Wir haben in den vergangenen 70 Jahren viele Herausforderungen erlebt, und für alle hat das Grundgesetz einen Rahmen gesetzt, innerhalb dessen man sie meistern konnte», sagte Schäuble der Deutschen Presse-Agentur in Berlin und zeigte sich überzeugt: «Das Grundgesetz wird sich auch weiterhin bewähren.»

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland war am 23. Mai 1949 verkündet worden. Die Verfassung der DDR trat dann am 7. Oktober desselben Jahres in Kraft.

«Wenn wir heute das Gefühl haben, die Demokratie ist fragiler geworden, dann müssen wir uns als Demokraten mehr anstrengen, mehr engagieren. Dann wird es auch wieder besser», betonte Schäuble. Die größte Gefahr für die freiheitliche Demokratie sei, «dass wir sie für selbstverständlich halten». Zwar sehe er viele Krisen. «Die Demokratie befindet sich durchaus in einer Art Stresstest. Aber den können wir bestehen. Wie die Bundeskanzlerin gelegentlich gesagt hat: Wir werden nach Krisen stärker sein als zuvor.»

Dass es im Parlament mit dem Einzug der AfD 2017 unruhiger geworden ist, sieht der Bundestagspräsident gelassen. Eine Gefahr der Verrohung vermag er nicht zu erkennen. «In den Plenardebatten haben wir mehr Zwischenrufe, das stimmt. Manche sind auch nicht nett und nicht in Ordnung.» Dafür gebe es aber Regeln, die vom Präsidium unparteiisch und strikt durchgesetzt würden.