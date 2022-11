Scholz bietet Asien-Pazifik-Region engere Partnerschaft an

Singapur (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Ländern Asiens und der Pazifik-Region eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit angeboten. „Meine Botschaft ist: Deutschland würde gerne die wirtschaftlichen Beziehungen mit Ihrer Region stärken“, sagte er am Montag auf einer Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur. Die Asien-Pazifik-Region sei mehr als China. Scholz betonte, dass China ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner bleibe. Der jüngste Parteitag der Kommunistischen Partei habe aber verdeutlicht, wie sehr sich das Land verändert habe. „Unsere politische und wirtschaftliche Herangehensweise muss das berücksichtigen.“ Der Kanzler ist für vier Tage in Asien unterwegs. Am Montagabend reist er nach Bali zum G20-Gipfel.