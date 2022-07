Scholz: G7 steht unverbrüchlich zur Ukraine

Elmau (dpa) – Zum Abschluss des G7-Gipfels in Deutschland hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine die Unterstützung der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte zugesichert. Die G7 stünden „eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine“, sagte Scholz am Dienstag im bayerischen Elmau. „Wir unterstützen das Land bei seiner Verteidigung und bieten ihm eine Perspektive für die Zukunft an.“

Scholz sprach von einem wichtigen G7-Gipfel in einer ganz besonderen Zeit. Das Treffen habe auf beeindruckende Weise die Geschlossenheit und Entschlossenheit gezeigt, der russischen Aggression entgegenzutreten. 125 Tage lang führe Russland nun schon Krieg gegen die Ukraine, sagte der Bundeskanzler. Als Gruppe der wirtschaftlich starken Demokratien verurteile die G7 diesen erbarmungslosen Krieg.

Die G7-Staaten hatten auf dem dreitägigen Gipfel Beschlüsse zu zentralen Herausforderungen wie der Klimakrise, aber auch zur drohenden Hungerkrise gefasst. Scholz bekräftigte das klare Ziel der G7, die Abhängigkeiten von Öl und Gas aus Russland zu reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien sowie den Klimaschutz voranzutreiben. Der Kanzler reagierte erfreut auf die Unterstützung der G7-Partner für seine Idee eines internationalen Klimaclubs. „Wir sind uns einig: Wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Ambitionen, um unsere Klimaziele zu erreichen“, sagte er. Dazu trage man mit dem Klimaclub bei.

Im Kampf gegen eine drohende Hungerkrise verpflichten sich die G7-Staaten, weitere 4,5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte riefen Russland in einer Erklärung zudem auf, die Blockade der ukrainischen Häfen ohne Bedingungen zu beenden.