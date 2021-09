Letztes TV-Triell vor der Wahl

Berlin (dpa) - Sieben Tage vor der Bundestagswahl haben die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen beim letzten TV-Triell die Wähler zu mobilisieren versucht. Auffällig in dem Schlagabtausch bei ProSieben, Sat.1 und Kabeleins: SPD-Kandidat Olaf Scholz (Foto, links) übte sich immer wieder im Schulterschluss mit den Grünen. In der noch am Abend veröffentlichten Blitz-Umfrage stimmten auf die Frage, wer alles in allem das TV-Triell gewonnen habe, 42 Prozent für Scholz. Auf Platz zwei landete CDU-Kandidat Armin Laschet mit 27 Prozent. Annalena Baerbock von den Grünen kam auf 25 Prozent. Thematisch dominierten Mindestlohn, Hartz IV, Klimaschutz, Corona und innere Sicherheit.

Mehr über das politische System in Deutschland