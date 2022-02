Scholz reist „in Kürze“ nach Moskau

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz will „in Kürze“ zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau reisen. Das kündigte er in einem Fernsehinterview mit dem Sender ZDF an, ohne einen genauen Termin nennen. Scholz bekräftigte den Kurs seiner Regierung in der Ukraine-Krise. Russland drohte der Kanzler dabei erneut mit Sanktionen für den Fall eines Einmarsches in die Ukraine. Es würde einen „sehr hohen Preis“ haben.

Zugleich hob der Bundeskanzler die Gesprächsbereitschaft hervor. Es müsse alles dafür getan werden, „dass jetzt ein Weg gesucht wird, wie wir über Gespräche eine friedliche Entwicklung in Europa möglich machen können“. Viele Menschen fürchteten einen Krieg mitten in Europa, sagte Scholz. „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, mit dieser Doppelstrategie dafür zu sorgen, dass es dazu nicht kommt.“

Am Sonntag reist Scholz bereits in die USA, um dort am Montag US-Präsident Joe Biden zu treffen. Auch bei dem Treffen in Washington dürfte die Ukraine-Krise ein zentrales Thema sein.

Zu den Olympischen Spielen nach Peking will der Bundeskanzler dagegen nicht reisen. „Ich habe keine Reisepläne. Deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich da auftauche und sage: Hallo, hier bin ich“, sagte Scholz in dem Fernsehinterview. Außenministerin Annalena Baerbock hatte schon zuvor angekündigt, nicht nach Peking zu reisen. Die Olympischen Spielen werden am Freitag eröffnet.

