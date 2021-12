Scholz verspricht entschiedenes Vorgehen in Corona-Pandemie

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen entschiedenen Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigt. „Wir werden alles tun, was notwendig ist, es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien“, sagte Scholz in seiner ersten Regierungserklärung nach seiner Wahl zum Bundeskanzler am Mittwoch im Bundestag. Die Regierung werde jeden nur möglichen Hebel bewegen, „bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben“. Scholz rief dabei erneut alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich impfen zu lassen. Dies sei das Wichtigste.

Der Bundeskanzler kündigte an, die nächsten 20 Jahre würden Jahre der Erneuerung. Die neue Bundesregierung sei eine Regierung des Fortschritts - und zwar sozial, gesellschaftlich und kulturell. Und nur mit technischem Fortschritt könne Deutschland klimaneutral werden, nur so könnten Deutschland und Europa mithalten im globalen Wettbewerb. „Hinter uns liegen 250 Jahre, in denen unser Wohlstand auf dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas gründete. Jetzt liegen vor uns etwa 23 Jahre, in denen wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müssen und aussteigen werden», sagte Scholz. Bis 2045 müsse Deutschland klimaneutral sein.

Der Bundeskanzler hob zudem die Bedeutung von gesellschaftlichem Zusammenhalt hervor. Sein Leitbild sei „eine Gesellschaft des Respekts“, es sei wichtig, dass sich die Menschen im Land „bei aller Verschiedenheit gegenseitig als Gleiche unter Gleichen wahrnehmen“. Scholz war Anfang Dezember zum Nachfolger von Angela Merkel gewählt worden. Er steht an der Spitze einer Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP.

