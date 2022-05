Scholz verspricht Ernährungshilfe

Dakar (dpa) - Zum Auftakt seiner Afrika-Reise hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den von der weltweiten Ernährungskrise betroffenen Ländern des Kontinents Hilfe zugesagt und dem Senegal eine Zusammenarbeit bei der Gasförderung angeboten. Es mache Sinn, eine solche Kooperation „intensiv zu verfolgen“, dies sei ein „gemeinsames Anliegen“, sagte der Kanzler nach einem Gespräch mit dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall (Foto) in Dakar.

Es geht um die Erschließung eines Gasfelds vor der westafrikanischen Küste, an dem neben dem Senegal auch Mauretanien beteiligt ist. Man habe begonnen, sich darüber auszutauschen, sagte Scholz. „Wir werden das im Anschluss an diese Gespräche auch sehr intensiv auf Fachebene fortsetzen.“ Sall betonte, der Senegal sei bereit Europa mit Gas zu beliefern.

Was die aktuelle Ernährungskrise angeht, warnte der Kanzler davor, dass viele Länder in große Schwierigkeiten kommen könnten, ihre Bevölkerung zu ernähren. Die russische Blockade der Weizenexporte aus der Ukraine habe die Lebensmittelpreise steigen lassen und die Krise vor allem in den von massiver Dürre betroffenen ostafrikanischen Länder Somalia, Äthiopien und im Norden Kenias verschärft. „Viele Länder auf der Welt sind von diesem Krieg betroffen, die weit weg davon sind“, sagte Scholz.

Dakar ist die erste Station der ersten Afrika-Reise von Scholz seit seinem Amtsantritt vor einem halben Jahr. Weitere Stationen der dreitägigen Reise sind mit dem Niger eins der ärmsten Länder der Welt und mit Südafrika das wichtigste Partnerland im Afrika südlich der Sahara.