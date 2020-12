Steinmeier beschwört das Licht am Ende des Tunnels

Berlin (dpa) - Zu Weihnachten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Leid und Verzicht in der Corona-Krise anerkannt, aber auch Hoffnung gemacht. «Eine schwere Zeit liegt hinter uns. Die Pandemie wirft ihren Schatten auch auf dieses Weihnachtsfest», sagt er in seiner Weihnachtsansprache, die am 25. Dezember ausgestrahlt werden soll. «Aber wir dürfen uns darauf freuen, dass wir das nächste Weihnachten wieder so feiern, wie wir es lieben: im großen Kreis der Familie, mit unseren Freunden, mit Umarmungen und Gesang.»

Es gebe Grund zur Zuversicht, betonte der Bundespräsident. Seit dieser Woche seien Impfstoffe zugelassen, ab Sonntag werde geimpft. «Vor uns liegt noch ein längerer, auch beschwerlicher Weg. Aber wir sehen das lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels heller werden. Wir werden dem Ausgang aus der Krise jetzt Schritt für Schritt näherkommen.»

Das Staatsoberhaupt beschrieb die verheerenden Auswirkungen der Corona-Krise. «Ein winziges Virus hat Besitz ergriffen von unserem Leben und unserem Denken, hat Pläne durchkreuzt und Träume zerstört.» Die Menschen hätten auf vieles verzichten müssen, auf das sie sich gefreut hätten. «Die Pandemie hat uns daran erinnert, wie verletzlich wir Menschen sind, wie zerbrechlich das ist, was wir unser "normales Leben" nennen.»