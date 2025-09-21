Steinmeier: Niemals an Menschenfeindlichkeit gewöhnen

Berlin (d.de) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Jüdinnen und Juden in Deutschland zu dem am Montag beginnenden jüdischen Neujahrsfest gratuliert. „Zu Rosch ha-Schana wünsche ich Ihnen allen, Ihren Lieben und der gesamten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland von Herzen alles Gute“, so Steinmeier in einer Grußbotschaft. Steinmeier äußerte sich besorgt über zunehmenden Judenhass in Deutschland. Niemals dürfe man sich an Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit gewöhnen. Der Bundespräsident erinnerte zudem an die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, die am 9. Mai dieses Jahres im Alter von 103 Jahren in Berlin starb. Friedländer sei ein Vorbild gewesen, für Toleranz, Demokratie und Humanität einzustehen.