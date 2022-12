Steinmeier ruft zu weiterer Hilfe für Ukraine auf

Berlin (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache eine weitere Unterstützung der Ukraine gefordert. „Bis Friede einkehren kann, ist es ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir den Angegriffenen, den Bedrohten und Bedrückten beistehen“, sagte Steinmeier. Es sei in diesem Jahr wohl der sehnlichste Wunsch, dass wieder Frieden herrsche. Der Bundespräsident hob aber zugleich hervor, dass dieser Friede „noch nicht greifbar“ sei. „Und es muss ein gerechter Friede sein, der weder den Landraub belohnt noch die Menschen in der Ukraine der Willkür und Gewalt ihrer Besatzer überlässt“, sagte der Bundespräsident.

Die Menschen in Deutschland rief der Bundespräsident angesichts der Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg zu Zusammenhalt und Zuversicht auf. „Wenn dieses Jahr ein Gutes hatte, dann doch die Erfahrung: Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit“, sagte das Staatsoberhaupt. „Und deshalb ist es mein Weihnachtswunsch, dass wir diese Zuversicht mitnehmen ins neue Jahr. Dass wir alles stärken, was uns verbindet.“