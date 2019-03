Superschnelles Netz für Industrie

Hannover (dpa) - Als Innovationsplattform für die vernetzten Produktionsabläufe der Zukunft («Industrie 4.0») setzt die Hannover Messe in diesem Jahr den Schwerpunkt auf den Einzug der Künstlichen Intelligenz in die Produktionshallen. Voraussetzung sei die industrielle Nutzung des superschnellen, neuen Mobilfunkstandards 5G, der auch das autonome Fahren ermögliche, sagte Messe-Chef Jochen Köckler am Mittwoch in Hannover. Acht neue Anwendungen im Produktionsbereich sollen auf der Messe in einem Testfeld («5G-Arena») gezeigt werden.

«Jetzt ist der große Durchbruch», meinte der Nokia-Manager Thorsten Robrecht, dessen Unternehmen am Aufbau des Testfelds beteiligt ist. Das Thema ziele zur Hälfte auf Konsumenten, zur anderen Hälfte aber auf die Industrie, die der neue Standard nachhaltig voranbringen könne. Die Vision einer Fabrik der Zukunft werde gerade Realität, meinte der Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, Rolf Najork. Nötig seien Fabriken, die sich täglich Kundenanforderungen neu anpassen.

Bei der Hannover Messe werden vom 1. bis zum 5. April rund 6500 Aussteller aus 75 Ländern erwartet. Partnerland ist Schweden.