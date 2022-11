Tag der Freude und des Leids

Berlin (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 9. November als einen Tag größten nationalen Glücks und zugleich größter nationaler Abgründe für Deutschland bezeichnet. Steinmeier rief dazu auf, ihn „als Tag zum Nachdenken über unser Land“ zu begehen. Das heutige Deutschland und seine Politik könnten nicht verstanden werden ohne die Schatten des Nationalsozialismus, des Vernichtungskrieges und der Schoah, betonte Steinmeier. Aber auch die Liebe zur Freiheit und der Mut zur Demokratie seien tief verwurzelt in der deutschen Geschichte.

Das Datum steht für drei einschneidende Ereignisse der deutschen Geschichte: Am 9. November 1918 rief Philipp Scheidemann die Republik aus und beendete so das deutsche Kaiserreich. Der 9. November 1938 ging als Tag der nationalsozialistischen Pogrome in die Geschichte ein und steht für die Verfolgung und Vernichtung der Juden. Und am 9. November 1989 leitete der Fall der Berliner Mauer die deutsche Wiedervereinigung ein.