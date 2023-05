Ukraines Präsident Selenskyj Gast bei G7-Gipfel in Japan

Hiroshima (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Überraschungsbesuch beim G7-Gipfel in Japan eingetroffen. Selenskyj landete am Samstag in einem französischen Regierungsflugzeug in Hiroshima, wie auf Bildern des staatlichen japanischen Fernsehsenders NHK zu sehen war. „Wichtiges Treffen mit Partnern und Freunden der Ukraine“, schrieb Selenskyj auf Twitter. Zunächst hatte es geheißen, der ukrainische Präsident werde bei dem Treffen der Gruppe führender demokratischer Industrienationen lediglich per Video zugeschaltet. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gehört zu den Hauptthemen der Beratungen in Hiroshima.

In einer Ukraine-Erklärung hatten die Staats- und Regierungschefs der G7 die Bereitschaft bekräftigt, die Ukraine entsprechend ihrer Bedürfnisse weiterhin militärisch zu unterstützen. „Wir haben noch einmal versichert, dass wir der Ukraine die notwendige Unterstützung geben werden, so lange wie das erforderlich ist“, sagte Scholz auf dem Gipfeltreffen. Ein fairer Frieden sei aber nur möglich, wenn Russland einsehe, dass es diesen Krieg beenden und seine Truppen zurückziehen müsse.

Der G7-Gruppe gehören die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada sowie die Europäische Union an.