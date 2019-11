Unis setzen auf Digitalisierung

Berlin (dpa) - Rund jede zweite Hochschule in Deutschland will in Zukunft auf Forschungsschwerpunkte mit digitalen Themen setzen. Das zeigt sich auch an der Neubesetzung bei Professorenstellen, wie aus einer Umfrage unter Hochschulleitungen hervorgeht, die am Montag vom Stifterverband veröffentlicht wurde. Demnach waren 2018 drei von zehn neu eingestellten Professoren auf Digital-Themen wie Datenanalyse oder Digitalwirtschaft spezialisiert.

Neben einer Neuausrichtung ihrer Forschungsschwerpunkte wollen viele Rektoren und Präsidenten enger mit Partnern außerhalb der Wissenschaft kooperieren und ihre Hochschule zum regionalen Innovationsknotenpunkt weiterentwickeln. Insgesamt ist die Stimmung unter den Hochschulleitungen verhalten positiv, heißt es in der Studie.

Private Hochschulen zeigen sich im Hinblick auf die allgemeinen Rahmenbedingungen wie Ausstattung, Finanzierung und Personal etwas zufriedener als staatliche Einrichtungen. In staatlichen Hochschulen bereitet den Leitungen vor allem die Personalsituation große Sorgen. Ihre Wettbewerbsfähigkeit in Forschung und Lehre schätzen die Rektoren der Hochschulen insgesamt auch in den nächsten fünf Jahren als sehr gut ein.

Für das sogenannte Hochschul-Barometer des Stifterverbands werden jährlich Hochschulleitungen zur aktuellen Situation und zu ihren Erwartungen befragt. Im Stifterverband haben sich Dax-Konzerne, Mittelständler, Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonen zusammengeschlossen.