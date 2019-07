Verteidigungsministerin vereidigt

Berlin (dpa) - Die neue deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist im Parlament vereidigt worden.

In einer Sondersitzung des Bundestags sprach sie am Mittwoch die Eidesformel und schwor dabei, ihre Kraft dem deutschen Volke zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Die CDU-Vorsitzende beendete den Eid mit dem freiwilligen Zusatz «so wahr mir Gott helfe».

In der anschließenden Rede hat die Ministerin die Zuverlässigkeit Deutschlands in der Nato betont. «Wir sind ein verlässlicher Verbündeter», sagte die CDU-Vorsitzende in ihrer ersten Regierungserklärung. «Wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen.»

Kramp-Karrenbauer warb ausdrücklich dafür, bis zum Jahr 2024 die Marke von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. «Wenn die Bundeswehr die Fähigkeiten zeigen soll, die wir von ihr verlangen (...), dann muss der Verteidigungshaushalt weiter ansteigen», betonte die Ministerin. «Dann brauchen wir 1,5 Prozent in 2024, und dann brauchen wir einen verlässlich stetig wachsenden Pfad bis dorthin - auch dafür werde ich mich einsetzen.»

Die 56-jährige frühere saarländische Ministerpräsidentin wird in den Medien als mögliche Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehandelt. Sie war Anfang 2018 überraschend zur CDU-Generalsekretärin ernannt und Ende des Jahres zur Parteichefin gewählt worden. Merkel hatte auf eine erneute Kandidatur beim CDU-Parteitag im Dezember verzichtet und erklärt, dass sie nur noch bis zur nächsten Bundestagswahl (regulär 2021) Kanzlerin bleiben will.

Vor der neuen Ministerin liegen große Herausforderungen: Die Bundeswehr unternimmt gefährliche Auslandseinsätze, der Einsatz von Lobbyisten der Rüstungsindustrie und externen Beratern brachte dem Ministerium zuletzt Negativschlagzeilen. Die USA kritisieren, dass Deutschland zu wenig für die Rüstung ausgibt. Nun könnte eine Mission am Persischen Golf die erste Bewährungsprobe für Kramp-Karrenbauer werden.