Willkommensfeier für deutsche Olympioniken

Tokio/Frankfurt/Main (dpa) - Für die deutschen Athletinnen und Athleten wird es am Tag nach dem Ende der Olympischen Spiele eine Willkommensfeier geben. Um 14.00 Uhr werden die Olympioniken am Montag am Frankfurter Flughafen erwartet. Für 15.00 Uhr ist ein Empfang für den Rest der Tokio-Delegation im Historischen Römer der Stadt geplant. Am Sonntag waren die Sommerspiele in Japan mit einer stimmungsvollen Schlussfeier und einer kleinen deutschen Teilnehmer-Gruppe mit Fahnenträger Ronald Rauhe zu Ende gegangen.