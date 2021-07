Wirtschaft wächst, Arbeitslosigkeit sinkt

Wiesbaden/Nürnberg (dpa) - Nach der Vollbremsung zu Jahresbeginn in der Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal an Tempo gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte.

Unterdessen sank erstmals seit 15 Jahren im Juli die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juni - die Bundesagentur für Arbeit zählte 24.000 Männer und Frauen weniger als im Juni und 320.000 weniger als im Juli 2020. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,6 Prozent.

Die Teuerung in Deutschland zog im Juli allerdings deutlich an und hat erstmals seit 13 Jahren die Drei-Prozent-Marke überschritten. Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand einer vorläufigen Berechnung mitteilte.

